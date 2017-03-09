Названа предварительная причина экстренной посадки самолета «Эйр Астаны» в Актобе

«Это новый самолет Airbus A320neo, который был получен буквально в прошлом году. Компания “Эйр Астана” одна из первых, получившая эти самолеты в эксплуатацию. Сегодня мы заслушали отчет “Эйр Астаны”. Есть информация, что это конструктивный дефект. Дефект был в двигателе, так как самолет новый, дефекты новых двигателей еще до конца не отработаны. Пока компания дает такую информацию», — отметил Ластаев в ходе брифинга в МИР РК.

Он назвал этот случай «детскими болезнями новых самолетов», отметив, что, помимо комиссий МИР РК, инцидент расследуется компанией «Эйр Астана» совместно с производителями самолетов.

Ранее сообщалось, что расследованием инцидентов с самолетами «Эйр Астаны» займутся три комиссии.

5 марта самолет «Эйр Астаны», летевший рейсом Алматы — Уральск, экстренно сел в Актобе из-за технических неполадок.

Затем 7 марта другой самолет авиаперевозчика сел в Алматы после отказа в воздухе двигателя.

А 8 марта еще на одном самолете «Эйр Астаны», летевшем из Алматы в Атырау, снова произошел сбой оборудования, в результате чего судну пришлось вернуться в порт вылета.