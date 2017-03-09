7-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Братске

7-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома на улице Приморская в Братске сегодня, 9 марта. Школьник упал в сугроб и в удовлетворительном состоянии был госпитализирован в медучреждение. В настоящее время сотрудниками полиции проверяется информация о том, что ребенок находился дома один. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В текущем году это уже четвертый аналогичный случай. В 2016 году в Иркутской области выпали из окон и с балконов восемь детей в возрасте от 2 до 6 лет, оставленные в помещениях без присмотра взрослых.

«Полицейские напоминают, что вся ответственность за жизнь и здоровье малолетних детей лежит на их родителях и опекунах», — отметили в ведомстве.

Чтобы обеспечить безопасность юных домочадцев, необходимо соблюсти несколько простых правил:

— ни в коем случае не оставляйте ребенка наедине с открытым окном (любопытные малыши так и норовят забраться на подоконник, чтобы получше рассмотреть происходящее на улице);.

— необходимо снабдить оконные ручки специальными замками, поскольку открыть створку пластикового окна без особого труда сумеют даже 2-летние дети;.

— не надейтесь на прочность москитной сетки, она совершенно не способна удержать вес навалившегося на нее малыша! (часто дети выпадают из окна именно вместе с сеткой, понадеявшись на ее мнимую надежность);.

— ограничьте доступ детей к подоконникам. Поставьте перед ними, к примеру, цветы. А стулья и табуретки уберите подальше.