В Воронеже рецидивист ударил незнакомца ножом в голову

Ранее судимый воронежец ударил ножом в голову 30-летнего незнакомца ночью на улице Баррикадная, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в четверг, 9 марта. Раненый попал в больницу. Подозреваемого задержали.

Рецидивист признался, что поссорился с двумя незнакомыми мужчинами у дома № 11 в ночь на среду, 8 марта, уточнила пресс-служба ГУ МВД по региону. Ударив ножом одного из оппонентов, 31-летний воронежец скрылся. Пострадавшего доставили в больницу только днем. Медики поставили ему предварительный диагноз «ушиб головного мозга, ушиблено-резаная рана головы». Правоохранители установили приметы подозреваемого и задержали его в доме родственников.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки, допросили очевидцев и медработников, назначили судебные экспертизы. Решается вопрос о взятии мужчины под стражу. Горожанину грозит до 15 лет лишения свободы.