В Воронеже рецидивист ударил незнакомца ножом в голову
Раненый мужчина попал в больницу.
Раненый мужчина попал в больницу.
Ранее судимый воронежец ударил ножом в голову 30-летнего незнакомца ночью на улице Баррикадная, сообщила
Рецидивист признался, что поссорился с двумя незнакомыми мужчинами у дома № 11 в ночь на среду, 8 марта, уточнила
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки, допросили очевидцев и медработников, назначили судебные экспертизы. Решается вопрос о взятии мужчины под стражу. Горожанину грозит до 15 лет лишения свободы.