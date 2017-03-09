На Урале женщина предстанет перед судом по обвинению в убийстве двоих детей

Проверка началась после получения данных больницы об отказе матери от лечения и госпитализации ее ребенка, несмотря на серьезные опасения медперсонала. По предварительным данным следствия, женщина давала восьмилетнему сыну препарат, содержащий крысиный яд. Следователи решили, что действия матери носили умышленный характер. Более того, сотрудники прокуратуры выяснили, что ранее при похожей симптоматике у данной женщины скончались двое несовершеннолетних детей.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении. Женщина обвиняется в убийстве двух малолетних детей и покушении на убийство третьего ребенка. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

По версии следствия, в период с августа 2005 года по апрель 2006 года обвиняемая, родив в августе 2005 года сына, умышленно давала своему новорожденному ребенку препараты антикоагулянтного действия, зная, что они трудно диагностируются и их употребление повлечет наступление его смерти. В результате в апреле 2006 года ребенок скончался. Кроме того, в период с ноября 2012 по апрель 2015 года обвиняемая периодически давала своему другому сыну, рожденному в ноябре 2012 года, препараты антикоагулянтного действия, в результате чего он в апреле 2015 года скончался в больнице, полагают следователи.

В декабре 2015 года преступная деятельность женщины была пресечена, отмечает надзорное ведомство. В ходе расследования уголовного дела была проведена эксгумация двух скончавшихся ранее детей. Были проведены сложные гистологические экспертизы, позволившие выявить причину смерти детей, уточняет прокуратура.