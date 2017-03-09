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16:27 (мск), источник: ЮГА.ру

Работник СТО в Мостовском районе угнал внедорожник и бросил его в реке

В Мостовском районе Краснодарского края работник СТО украл автомобиль Chevrolet Niva и застрял на нем в реке.

В полицию с сообщением о пропаже автомобиля Chevrolet Niva со станции технического обслуживания сообщила жительница поселка Псебай. По ее словам, она оставила свою машину на СТО, а на следующий день не обнаружила ее на месте. В ходе проверки полицейские установили, что к угону может быть причастен один из работников мастерской — 35-летний местный житель.

«Во время допроса подозреваемый пояснил, что взял машину, чтобы оценить свойства проходимости внедорожника. Во время испытания машина увязла в русле реки Лаба, где злоумышленник ее и оставил», — сообщает пресмс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

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