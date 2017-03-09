СК: школьница получила травму глаза на уроке физкультуры
Инцидент произошел в одной из школ Нижнего Новгорода.
Инцидент произошел в одной из школ Нижнего Новгорода.
Школьница получила травму глаза на уроке физкультуры в одном из образовательных учреждений Нижнего Новгорода, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.
По предварительным данным, девочка пострадала во время занятий с классом в физкультурном зале. После того, как 7 марта на лентах региональных СМИ появилась информация об инциденте, следователи организовали проверку.
В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.