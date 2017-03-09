На Васильевском острове ловили пьяного водителя автобуса

В Петербурге задержали водителя автобуса, который чуть не сбил пешехода, передает пресс-служба Росгвардии по городу. Нарушителя поймали ночью 9 марта на Васильевском острове.

Очевидцы заметили подозрительный автобус Mercedes у дома № 63 по Большому проспекту Васильевского острова. Водитель нарушал правила дорожного движения и едва не сбил пешехода. Бдительные петербуржцы сообщили об инциденте в полицию.

Нарушителя задержали по горячим следам. Им оказался 45-летний петербуржец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка установили, что в начале года мужчина был лишен прав за пьяное вождение, а ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью других людей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.