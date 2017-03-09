В Багаевском районе спасатели потушили два ландшафтных пожара

Как сообщили в пресс-службе департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, первый пожар произошел в хуторе Ажинов.

Его удалось ликвидировать в течение нескольких часов. А почти в полночь загорелась трава на южной окраине станицы Багаевской. Там с огнем справились за час, к тому моменту он был уже почти в 50-ти метрах от жилых домов.