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17:33 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Багаевском районе спасатели потушили два ландшафтных пожара

Спасатели за сутки ликвидировали два пожара в Багаевском районе. Возгорания сухой растительности были зафиксированы 8 марта.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Как сообщили в пресс-службе департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, первый пожар произошел в хуторе Ажинов.

Его удалось ликвидировать в течение нескольких часов. А почти в полночь загорелась трава на южной окраине станицы Багаевской. Там с огнем справились за час, к тому моменту он был уже почти в 50-ти метрах от жилых домов.

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