В Багаевском районе спасатели потушили два ландшафтных пожара
Спасатели за сутки ликвидировали два пожара в Багаевском районе. Возгорания сухой растительности были зафиксированы 8 марта.
Спасатели за сутки ликвидировали два пожара в Багаевском районе. Возгорания сухой растительности были зафиксированы 8 марта.
Как сообщили в
Его удалось ликвидировать в течение нескольких часов. А почти в полночь загорелась трава на южной окраине станицы Багаевской. Там с огнем справились за час, к тому моменту он был уже почти в 50-ти метрах от жилых домов.