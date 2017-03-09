Подросток погиб в результате стрельбы в Шымкенте
Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы.
Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы.
АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Подросток скончался в результате стрельбы в Шымкенте, еще один мужчина доставлен в больницу, сообщили Sputnik Казахстан в
По информации
«Мальчик 2003 года рождения погиб, второй мужчина 1995 года рождения доставлен в больницу. Мальчик скончался в больнице в результате огнестрельного дробового ранения», — сказал собеседник Sputnik Казахстан по телефону.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 УК РК «Убийство». На месте работает следственная оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются полицейскими.