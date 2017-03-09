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16:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

Подросток погиб в результате стрельбы в Шымкенте

Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Подросток скончался в результате стрельбы в Шымкенте, еще один мужчина доставлен в больницу, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области.

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По информации пресс-службы, стрельба произошла в четверг, 9 марта, во второй половине дня, недалеко от железной дороги в городском районе Ворошиловка.

«Мальчик 2003 года рождения погиб, второй мужчина 1995 года рождения доставлен в больницу. Мальчик скончался в больнице в результате огнестрельного дробового ранения», — сказал собеседник Sputnik Казахстан по телефону.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 УК РК «Убийство». На месте работает следственная оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются полицейскими.

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