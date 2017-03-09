Очевидец: На Невском уборочная машина осталась без колеса и упала
На опубликованной свидетелем фотографии видно — у техники отсутствует одно из колес. Это тоже могло стать причиной падения.
На опубликованной свидетелем фотографии видно — у техники отсутствует одно из колес. Это тоже могло стать причиной падения.
Авария с участием уборочной машины произошла в центре Петербурга в третьем часу дня. Спецмашина заняла полосу для общественного транспорта, сообщают участники группы «ДТП и ЧП».
По словам свидетелей,