Очевидец: На Невском уборочная машина осталась без колеса и упала

Авария с участием уборочной машины произошла в центре Петербурга в третьем часу дня. Спецмашина заняла полосу для общественного транспорта, сообщают участники группы «ДТП и ЧП».

По словам свидетелей, поливо-моечная машина опрокинулась на Невском у перекрестка с Литейным проспектом. Двигался транспорт от площади Восстания в сторону Дворцовой. На опубликованной свидетелем фотографии видно — у техники отсутствует одно из колес. Это тоже могло стать причиной падения.