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18:23 (мск), источник: Водитель Петербурга

Очевидец: На Невском уборочная машина осталась без колеса и упала

На опубликованной свидетелем фотографии видно — у техники отсутствует одно из колес. Это тоже могло стать причиной падения.

Авария с участием уборочной машины произошла в центре Петербурга в третьем часу дня. Спецмашина заняла полосу для общественного транспорта, сообщают участники группы «ДТП и ЧП».

По словам свидетелей, поливо-моечная машина опрокинулась на Невском у перекрестка с Литейным проспектом. Двигался транспорт от площади Восстания в сторону Дворцовой. На опубликованной свидетелем фотографии видно — у техники отсутствует одно из колес. Это тоже могло стать причиной падения.

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