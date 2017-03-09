В Калининграде рейсовый автобус «подвинул» легковушку
Выполнявший левый поворот автобус задел стоявшее посреди перекрестка легковое авто.
Выполнявший левый поворот автобус задел стоявшее посреди перекрестка легковое авто.
На пересечении улиц Ульяны Громовой и Интернациональной областного центра водитель рейсового автобуса допустил столкновение с легковым автомобилем. Видеозапись инцидента в четверг была опубликована на официальной страничке системы «Безопасный город» в социальной сети «ВКонтакте».
На записи видно, как выполнявший левый поворот рейсовый автобус муниципального «ГорТранса» задел стоявшее посреди перекрестка легковое авто.