В Калининграде рейсовый автобус «подвинул» легковушку

На пересечении улиц Ульяны Громовой и Интернациональной областного центра водитель рейсового автобуса допустил столкновение с легковым автомобилем. Видеозапись инцидента в четверг была опубликована на официальной страничке системы «Безопасный город» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как выполнявший левый поворот рейсовый автобус муниципального «ГорТранса» задел стоявшее посреди перекрестка легковое авто.