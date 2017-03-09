СК: нижегородка пыталась организовать заказное убийство возлюбленного

Жительница Нижнего Новгорода обвиняется в попытке организовать заказное убийство бывшего возлюбленного, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, осенью 2016 года злоумышленница предложила знакомому за деньги расправиться с ее экс-любовником. Однако потенциальный исполнитель отправился в полицию с заявлением о готовящемся преступлении. В конце января было инсценировано убийство пострадавшего, а заказчице в качестве доказательства были предоставлены фотографии и личные вещи бывшего возлюбленного.

В настоящее время 40-летняя обвиняемая находится под арестом, свою вину она не признала. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация покушения на убийство по найму».