В Челябинской области пациент напал на санитара и фельдшера скорой помощи

«Сегодня в 02:42 (00:42 мск) от жильцов дома в городе Троицк поступил вызов в скорую помощь о том, что в подъезде лежит мужчина без сознания, возможно, нетрезвый. Прибывшие медики начали оказывать мужчине медпомощь. Пациент очнулся, но вел себя неадекватно: кулаком и ногами ударил санитара, оттолкнул женщину-фельдшера и скрылся в своей квартире. Медики вызвали полицию», — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что санитар с травматологическими проблемами обратился в травмпункт, в настоящее время он находится на больничном.

В ГУМВД России по региону РИА Новости отказались комментировать случившееся.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с участием бригад скорой помощи. Ранее появилось видео, в котором водитель припаркованного автомобиля во дворе дома на улице Гастелло в Красноярске загораживает проезд скорой на узкой дороге, отказываясь пропускать машину. После озвученного водителем скорой через громкоговоритель намерения вызвать полицию водитель легкового авто все же сдал назад и пропустил скорую. На записи слышны возгласы прохожих, осуждающих водителя. Установлено, что за рулем автомобиля была женщина 1962 года рождения. Она работает в такси в одной из фирм города.

В Якутии было возбуждено уголовное дело после обстрела бизнесменом автомобиля скорой помощи. Днем 21 января в городе Алдан полицейские прибыли по вызову родственников мужчины, который, по их словам, вел себя агрессивно. На место происшествия была вызвана и бригада медиков, после прибытия которых, по данным следствия, мужчина открыл окно дома и произвел несколько выстрелов из карабина в сторону автомобиля скорой помощи. Сотрудник вневедомственной охраны произвел прицельный выстрел в буянившего гражданина, ранив его в плечо и живот, отмечает СК. Мужчину доставили в больницу.