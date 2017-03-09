В Краснодаре арестованы банкиры, «отмывшие» миллиард рублей

Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара краевого управления СКР расследуется уголовное дело в отношении пяти мужчин в возрасте от 38 до 44 лет. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в организации преступного сообщества и участии в нем.

По версии следствия, у злоумышленников уже был опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Один из них, желая быстро обогатиться незаконным путем, привлек еще четырех знакомых. Была выстроена четкая иерархическая структура, в которой «банкиры» распределили между собой функции, сформировали общую материально-финансовую базу. Кроме того, организаторы применяли меры конспирации от возможного разоблачения.

Фигурантами дела были созданы и приобретены 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По имеющимся данным следствия, в период с февраля 2014 по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил один миллиард 200 миллионов рублей. Это позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 миллионов рублей.

— В отношении организатора и двух участников избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлены соответствующие обвинения, — рассказала старший помощник руководителя краевого следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Наталья Смяцкая. — В связи с тем, что остальные двое мужчин скрылись от органов следствия, они объявлены в розыск. Следствие предлагает им добровольно явиться к следователю и дать показания.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по городу Краснодару.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначены почерковедческие и бухгалтерские экспертизы. Устанавливаются иные лица на предмет возможной причастности к совершенным преступлениям, а также других эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.