В Волгограде задержали поджигателя Тракторозаводского рынка
Полицейские задержали поджигателя торговых павильонов на Тракторозаводском рынке Волгограда в среду, 8 марта.
Полицейские задержали поджигателя торговых павильонов на Тракторозаводском рынке Волгограда в среду, 8 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В настоящее время мужчина заключен под стражу. Полицейские продолжают расследовать уголовное дело, а также устанавливать масштабы ущерба и количество пострадавших собственников. За содеянное задержанному грозит до пяти лет колонии.
Напомним, что 6 марта в 03:40 экстренные службы получили сообщение о пожаре на Тракторозаводском рынке. Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали возгорание торгового павильона на площади 700 квадратных метров. После пожара полицейские обнаружили на территории рынка следы от емкостей с зажигательной смесью и одну стеклянную бутылку с ГСМ.