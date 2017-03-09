В Волгограде задержали поджигателя Тракторозаводского рынка

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, им оказался 30-летний мужчина, рабочий одного из местных предприятий. Задержанный сознался в содеянном, пояснив, что совершил поджог в состоянии алкогольного опьянения из-за конфликта, возникшего накануне с работниками рынка. «Вернувшись ночью на место ссоры, он кинул бутылки с бензином, после чего скрылся», — добавили в ГУ МВД.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Полицейские продолжают расследовать уголовное дело, а также устанавливать масштабы ущерба и количество пострадавших собственников. За содеянное задержанному грозит до пяти лет колонии.

Напомним, что 6 марта в 03:40 экстренные службы получили сообщение о пожаре на Тракторозаводском рынке. Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали возгорание торгового павильона на площади 700 квадратных метров. После пожара полицейские обнаружили на территории рынка следы от емкостей с зажигательной смесью и одну стеклянную бутылку с ГСМ.