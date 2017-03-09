В Самаре разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося
Самарские полицейские устанавливают личность водителя, ставшего участником ДТП 8 марта, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
Самарские полицейские устанавливают личность водителя, ставшего участником ДТП 8 марта, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По данным полицейских, ныне разыскиваемый водитель ехал в 17:10 по ул.
После аварии водитель скрылся, а пострадавший пешеход самостоятельно обратился в больницу, где у него выявили перелом правой ключицы. Мальчика госпитализировали.
Сотрудники ОГИБДД Самары просят очевидцев ДТП и людей, располагающих