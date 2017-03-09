В Самаре разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося

По данным полицейских, ныне разыскиваемый водитель ехал в 17:10 по ул. Стара-Загора со стороны ул. Ташкентской в направлении ул. Г. Димитрова. Напротив дома № 202ж по ул. Стара-Загора он сбил 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход.

После аварии водитель скрылся, а пострадавший пешеход самостоятельно обратился в больницу, где у него выявили перелом правой ключицы. Мальчика госпитализировали.