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17:46 (мск), источник: Volga News

В Самаре разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося

Самарские полицейские устанавливают личность водителя, ставшего участником ДТП 8 марта, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По данным полицейских, ныне разыскиваемый водитель ехал в 17:10 по ул. Стара-Загора со стороны ул. Ташкентской в направлении ул. Г. Димитрова. Напротив дома № 202ж по ул. Стара-Загора он сбил 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход.

После аварии водитель скрылся, а пострадавший пешеход самостоятельно обратился в больницу, где у него выявили перелом правой ключицы. Мальчика госпитализировали.

Сотрудники ОГИБДД Самары просят очевидцев ДТП и людей, располагающих какой-либо информацией о случившемся, обратиться в подразделение ГИБДД на ул. Литвинова, 360 либо звонить по телефонам: 228−53−49, 8−927−650−57−77 — отделение розыска, 951−91−21 — дежурная часть полка ДПС.

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