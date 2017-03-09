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17:38 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

У экс-главы МЧС по Петербургу нашли полтора десятка элитных квартир

Расследование показало, что количество недвижимости Беляева значительно превышает его доходы.

Источник: АИФ

У бывшего главы ГУ МЧС России по Петербургу Леонида Беляева обнаружили земельные участки и квартиры на десятки миллионов рублей, сообщает DP.RU. Соответствующая информация была обнародована накануне общественной организацией Transparency.

Специалисты организации провели расследование, и выяснили, что Беляеву и членам его семьи принадлежат сотни квадратных метро дорогостоящей недвижимости. Согласно результатам расследования, самому Беляеву принадлежат три земельных участка общей площадью 70 соток, дом площадью 231 квадратный метр и половина полученной им от государства квартиры на улице Елизарова.

Кроме того, в собственность семьи экс-главы регионального МЧС входят 12 квартир в доме № 7/1 по улице Шелгунова общей площадью 644,2 квадратных метра, жилье на улице Всеволода Вишневского и квартира площадью 120,7 квадратных метров в доме на Барочной улице. Стоимость только последней квартиры может достигать 40 миллионов рублей. При этом задекларированный доход Беляева за три года составил 5,4 миллиона.

Леонид Беляев возглавил петербургское управление МЧС в 2006 году. В 2015-м он стал заместителем министра, а через год ушел в отставку.

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