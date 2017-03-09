У экс-главы МЧС по Петербургу нашли полтора десятка элитных квартир
Расследование показало, что количество недвижимости Беляева значительно превышает его доходы.
Расследование показало, что количество недвижимости Беляева значительно превышает его доходы.
У бывшего главы ГУ МЧС России по Петербургу Леонида Беляева обнаружили земельные участки и квартиры на десятки миллионов рублей, сообщает DP.RU. Соответствующая информация была обнародована накануне общественной организацией Transparency.
Специалисты организации провели расследование, и выяснили, что Беляеву и членам его семьи принадлежат сотни квадратных метро дорогостоящей недвижимости. Согласно результатам расследования, самому Беляеву принадлежат три земельных участка общей площадью 70 соток, дом площадью 231 квадратный метр и половина полученной им от государства квартиры на улице Елизарова.
Кроме того, в собственность семьи
Леонид Беляев возглавил петербургское управление МЧС в 2006 году. В 2015-м он стал заместителем министра, а через год ушел в отставку.