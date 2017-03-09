Двое детей погибли на пожаре в Новосибирской области

Предположительной причиной пожара в поселке Землянная Заимка Новосибирской области стала детская шалость с огнем. Маленькие дети, оставленные без присмотра родителей, погибли при пожаре.

«Сообщение о пожаре поступило вечером 9 марта, — сообщили VN.ru в ГУ МЧС по региону. — Незамедлительно к месту вызова прибыли пожарные подразделения, но в доме было сильное задымление и горело открытым огнем. До прибытия пожарных соседями были приняты меры по спасению детей — они взломали входная дверь и вытащили ребенка. Но было уже поздно. Еще один мальчик был найден пожарными в дальней комнате. Интенсивность пожара говорит о позднем обнаружении возгорания».

Причиной гибели детей, наиболее вероятно, послужило сильное задымление в помещении дома, несколько вздохов продуктами горения приводят к трагедии. Точная причина пожара, а также при каких обстоятельствах дети были оставлены одни, будут установлены следственными органами.

Добавим, что начала марта территории Новосибирской области складывается напряженная обстановка с пожарами. С 1 по 8 марта в регионе ликвидирован 61 пожар, спасено 58 человек. При пожарах до сегодняшней трагедии погибли девять человек, травмированы восемь человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество погибших увеличилось на 6 человек, травмированных на одного, пожаров стало на восемь случаев больше. Все пожары с гибелью произошли в жилье.