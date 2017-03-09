В Самаре мужчина обнаружил одномесячную дочь мертвой и с синяками на голове

В Самаре полицейские проводят проверку по факту гибели одномесячного ребенка.

Как сообщили в правоохранительных органах, тело девочки обнаружил 31-летний отец. От чего умер ребенок, пока не ясно, но на лице и затылке малышки было найдено несколько гематом. Мать ребенка, по предварительным данным, на момент происшествия находилась в Оренбургской области.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего в беспомощном состоянии». Устанавливается причина гибели ребенка.