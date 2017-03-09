Троих жителей Ростовской области осудили за убийство автомобилиста
В Ростовской области суд вынес приговор в отношении двоих мужчин и женщины, которые обвинялись в разбойном нападении и убийстве, сообщает
В Ростовской области суд вынес приговор в отношении двоих мужчин и женщины, которые обвинялись в разбойном нападении и убийстве, сообщает
В суде установлено, что подсудимые в районе Артемовского водохранилища города Шахты напали на водителя автомобиля и с использованием удавки и
«Убедившись в смерти потерпевшего, указанные лица завладели имеющимися у него денежными средствами и автомашиной, распорядившись впоследствии похищенным по своему усмотрению», — говорится в сообщении.
Приговором областного суда подсудимые признаны виновными, их приговорили к тюремным заключениям на срок от 13 до 15,6 лет.