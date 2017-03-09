К убийству подростка в Шымкенте причастны два человека
Полицейские установили личности подозреваемых.
Полицейские установили личности подозреваемых.
К убийству подростка в Шымкенте причастны два человека. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Полицейские установили личности двух подозреваемых в убийстве подростка. В данное время они разыскиваются, уточнили в ДВД ЮКО.
Кроме того,
Напомним, сегодня в районе Ворошиловка в Шымкенте произошло убийство подростка. Кроме того, ранение дробью из травматического оружия получили еще двое человек 1995 и 1999 годов рождения.