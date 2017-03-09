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23:21 (мск), источник: Tengrinews

К убийству подростка в Шымкенте причастны два человека

Полицейские установили личности подозреваемых.

Источник: Tengrinews

К убийству подростка в Шымкенте причастны два человека. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

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Полицейские установили личности двух подозреваемых в убийстве подростка. В данное время они разыскиваются, уточнили в ДВД ЮКО.

Кроме того, следственно-оперативная группа Енбекшинского РОВД выяснила, что преступление произошло на почве неприязненных отношений между знакомыми людьми. Какое отношение к этим людям имеет погибший мальчик, полицейские выясняют.

Напомним, сегодня в районе Ворошиловка в Шымкенте произошло убийство подростка. Кроме того, ранение дробью из травматического оружия получили еще двое человек 1995 и 1999 годов рождения.

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