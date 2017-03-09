В Воронеже на Московском проспекте столкнулись две маршрутки и иномарка
По словам очевидцев, в аварии пострадал человек.
По словам очевидцев, в аварии пострадал человек.
Пассажирские автобусы № 49 и 27а и автомобиль Dodge столкнулись в Воронеже на Московском проспекте 90/1 в четверг, 9 марта. В аварии пострадал человек, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе 112» со ссылкой на очевидцев.
Авария произошла около 17:00. К 18:30 на Московском проспекте находились полицейские и врачи «скорой», рассказала корреспондент РИА «Воронеж» с места ДТП.
Корреспонденты уточняют обстоятельства аварии и информацию о пострадавшем в городской ГИБДД.