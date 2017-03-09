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18:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на Московском проспекте столкнулись две маршрутки и иномарка

По словам очевидцев, в аварии пострадал человек.

Пассажирские автобусы № 49 и 27а и автомобиль Dodge столкнулись в Воронеже на Московском проспекте 90/1 в четверг, 9 марта. В аварии пострадал человек, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе 112» со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла около 17:00. К 18:30 на Московском проспекте находились полицейские и врачи «скорой», рассказала корреспондент РИА «Воронеж» с места ДТП.

Корреспонденты уточняют обстоятельства аварии и информацию о пострадавшем в городской ГИБДД.

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