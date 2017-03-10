«Минсктранс» прокомментировал инцидент с контролером «пытавшимся вырвать сумку у упавшей девушки»

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ролик вызвал волну недовольства и критики в адрес контролеров, а некоторые интернет-источники и вовсе преподнесли информацию весьма неоднозначно, заявив, что контролеры пытались вырвать сумку из рук беззащитной девушки. За кадром слышно неодобрительные реплики в адрес работников ревизоров. Начальник контрольно-ревизорской службы филиала «Агентство Минсктранс» Юрий Давидович высказался по поводу инцидента и предоставил записи с видеорегистратора контролера, заявив, что попавшие в сеть видео не отражают ситуацию полностью.

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— То, что сейчас растиражировали многие СМИ, представлено очень односторонне и отнюдь не соответствует действительности, — говорит Юрий Давидович. — Никто не пытался вырвать сумочку из рук женщины. В действиях контролера нет никакого злого умысла и уж тем более попытки причинить какой-либо вред. В сети появилось видео одной стороны. Когда мы начали разбираться в ситуации и посмотрели запись с регистратора контролера, где видна вся ситуация от самого начала до конца, мы увидели, что женщина повела себя не совсем правильно. Наши работники корректно попросили женщину покинуть транспорт, в вежливой форме, употребляя слово «пожалуйста» (не единожды!), разъясняли ситуацию и попросили оплатить штраф. Когда женщина начала себя вести вызывающе, отказываться платить, убегать, бить контролера по лицу, сбила с него очки и шапку, контролер пытался ее остановить, придерживая ее за ремешок от ручки. В ответ на это женщина попыталась вырваться, специально стала падать на землю, пытаясь таким образом освободиться, била ногами контролера и даже укусила его. Это все есть на записи, снятой на видеорегистратор. Мы уже разослали эту информацию тем СМИ, которые, не разобравшись ситуации, поспешили разместить недостоверную информацию, оклеветав наших работников. Хотя действительно, появившийся ролик именно такое первое впечатление и вызывает. Мы вряд ли смогли бы доказать обратное, не будь у наших работников видеорегистраторов, которые уже не впервой помогают разобраться в конфликтных ситуациях.

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