«Минсктранс» прокомментировал инцидент с контролером «пытавшимся вырвать сумку у упавшей девушки»
Конфликт произошел в микрорайоне Чижовка 16 февраля, однако видео попало в интернет несколько дней назад.
Конфликт произошел в микрорайоне Чижовка 16 февраля, однако видео попало в интернет несколько дней назад.
Ролик вызвал волну недовольства и критики в адрес контролеров, а некоторые
Начальник
— То, что сейчас растиражировали многие СМИ, представлено очень односторонне и отнюдь не соответствует действительности, — говорит Юрий Давидович. — Никто не пытался вырвать сумочку из рук женщины. В действиях контролера нет никакого злого умысла и уж тем более попытки причинить
Юрий Давидович пояснил, что контролер обязан задержать безбилетника до приезда милиции, в случае, если тот отказывается оплатить штраф. Однако грань здесь очень тонкая, а четкой инструкции, как действовать при подобных инцидентах, у контролеров нет. В каждом конкретном случае приходится действовать по ситуации, ведь никогда не знаешь, что можно ожидать от разгневанного «зайца».
Также Юрий Давидович напомнил, как по инструкции контролеры должны поступать с безбилетником. При выявлении безбилетного пассажира, его просят предъявить паспорт. Если же такого документа у него при себе нет, то придется вызывать милицию для установления личности (даже если безбилетник согласен сразу же оплатить штраф). Если у человека есть паспорт и он готов оплатить штраф, то это можно сделать сразу на месте, получив соответствующую квитанцию об оплате. Если же денег при себе нет, контролер выносит постановление. В течение 15 дней его рассмотрят и вынесут решение. У пассажира будет еще 10 дней, чтобы его обжаловать, в случае, если он с ним не согласен. Если же этого не происходит, то безбилетник должен оплатить штраф в течение 30 дней.