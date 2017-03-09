В Киеве разрушается еще один мост

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Путепровод, расположенный в районе станции метро «Нивки», разрушается и грозит обвалиться, сообщает паблик «Киев-Оперативный» на своей странице в Facebook.

На фото, обнародованных ресурсом заметно, что на бетонной конструкции моста уже есть явные признаки коррозии. Бетон на нем, местами, начал осыпаться. Разрушающийся мост у метро «Нивки».

Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Через мост проходит важная автомагистраль. На место сразу прибыл Кличко, там же работали полиция и спасатели. Движение по мосту возобновили на следующий день ко второй половине дня. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5−2 года.