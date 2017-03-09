Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
Китаянка родила младенца-гиганта
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
"Ликвидирован": убит "один из лучших" боевиков "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
23:17 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани в ДТП разбился автомобиль с сотрудниками полиции

Смертельная авария произошла во второй половине дня четверга между станицами Калининская и Новониколаевская Краснодарского края.

Предварительно известно, что автомобиль с двумя сотрудниками полиции попал в ДТП, объезжая ехавший впереди трактор с тележкой.

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, назначена служебная проверка по факту случившегося.

— По предварительной информации, водитель трактора МТЗ-80 с прицепом, выезжая с обочины дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21140, в котором находились двое сотрудников ОМВД России по Калининскому району. — сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-служба ведомства. — В результате произошло столкновение.

Находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-21140 оперуполномоченный уголовного розыска от полученных травм скончался в машине «скорой помощи», а его коллега госпитализирован в местную больницу. Водитель трактора, не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося настоящее время устанавливаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"
ЦРУ: Джулиан Ассанж не заслуживает доверия
Москва передала в Международный суд ООН досье по иску Украины
«Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
В Госдуму внесен законопроект о борьбе с «группами смерти»
РПЦ будет отмечать День святого Патрика
Адвокат: самочувствие Никиты Белых ухудшилось
Дональд Туск переизбран председателем Европейского Совета
Спорт
Настоящие мужики. «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Материнский капитал будут выдавать быстрее
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь