На Кубани в ДТП разбился автомобиль с сотрудниками полиции
Смертельная авария произошла во второй половине дня четверга между станицами Калининская и Новониколаевская Краснодарского края.
Смертельная авария произошла во второй половине дня четверга между станицами Калининская и Новониколаевская Краснодарского края.
Предварительно известно, что автомобиль с двумя сотрудниками полиции попал в ДТП, объезжая ехавший впереди трактор с тележкой.
Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, назначена служебная проверка по факту случившегося.
— По предварительной информации, водитель трактора МТЗ-80 с прицепом, выезжая с обочины дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21140, в котором находились двое сотрудников ОМВД России по Калининскому району. — сообщили корреспонденту «РГ» в
Находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-21140 оперуполномоченный уголовного розыска от полученных травм скончался в машине «скорой помощи», а его коллега госпитализирован в местную больницу. Водитель трактора, не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося настоящее время устанавливаются.