На Кубани в ДТП разбился автомобиль с сотрудниками полиции

Предварительно известно, что автомобиль с двумя сотрудниками полиции попал в ДТП, объезжая ехавший впереди трактор с тележкой.

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, назначена служебная проверка по факту случившегося.

— По предварительной информации, водитель трактора МТЗ-80 с прицепом, выезжая с обочины дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21140, в котором находились двое сотрудников ОМВД России по Калининскому району. — сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-служба ведомства. — В результате произошло столкновение.

Находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-21140 оперуполномоченный уголовного розыска от полученных травм скончался в машине «скорой помощи», а его коллега госпитализирован в местную больницу. Водитель трактора, не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося настоящее время устанавливаются.