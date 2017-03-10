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10:43 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция задержала лжесантехника, собиравшего с пенсионеров деньги на ремонт

Полицейские задержали 29-летнего жителя Калининграда по подозрению в мошенничестве.

По сведениям правоохранителей, мужчина причастен к двум десяткам преступлений, которые были совершены с июня 2016 года по февраль 2017-го.

Злоумышленник под видом работника коммунальных служб заходил в квартиры пожилых жителей региона, осматривал водопроводные трубы и собирал с пенсионеров деньги якобы на ремонт сантехники. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Оперативники установили личность и местонахождение мужчины при расследовании серии мошенничеств, совершённых в Светлом. По решению суда подозреваемого поместили в следственный изолятор. Действия калининградца квалифицировали по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Расследование продолжается.

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