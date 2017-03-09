В Бресте ограбили банкомат

Утром 9 марта по номеру 102 позвонили работники объектов торговли, которые не могли попасть в помещение. Почему отказал замок? Это стало понятно, когда входные двери отперли: находящийся в здании банкомат поврежден.

Согласно оперативной версии, неизвестный проник в тамбур здания, когда на улице было темно. По всей видимости, орудовал не новичок: ограбление произошло быстро и тихо. Грабитель учел и то, что 8 марта был выходной. Официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова акцентирует внимание на командный подход в расследовании дела:

— Следователи осматривали место происшествия, используя возможности передвижной криминалистической лаборатории. Подключились к работе специалисты областного управления Государственного комитета судебных экспертиз. Устанавливать личности подозреваемых помогают сотрудники органов внутренних дел.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.