Брат известного конькобежца стал жертвой жуткого убийства в Костанае

Данил Кленко пропал в декабре 2012 года. Ему на тот момент было 24 года.

АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Подозреваемый в убийстве и расчленении жителя Костаная признался в еще одном убийстве. Его жертвой оказался брат известного в регионе конькобежца Александра Кленко, сообщает региональный портал «Алау».

Как воспоминает Александр, тогда брат занимался реализацией ёлок возле одного из местных магазинов. В день исчезновения парень был на работе.

«Куда мы только не ходили, были у разных гадалок. Большинство говорили, что он жив, ждите, вернется. Лишь двое сказали, что его уже нет в живых», — рассказал Александр Кленко.

Останки Данила были обнаружены в районе дач. Место, где они были спрятаны, показал подозреваемый. По данным портала, Данила он убил, а тело расчленил.

Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Данилу Кленко.

«Он был позитивный, всегда радовался жизни, много было у него друзей. То, что сейчас переживает наша семья, не передать», — поделился спортсмен.