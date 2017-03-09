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22:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Брат известного конькобежца стал жертвой жуткого убийства в Костанае

Тело пропавшего почти пять лет назад Данила Кленко обнаружено в Костанае после признания подозреваемого в убийстве.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Подозреваемый в убийстве и расчленении жителя Костаная признался в еще одном убийстве. Его жертвой оказался брат известного в регионе конькобежца Александра Кленко, сообщает региональный портал «Алау».

Данил Кленко пропал в декабре 2012 года. Ему на тот момент было 24 года.

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Как воспоминает Александр, тогда брат занимался реализацией ёлок возле одного из местных магазинов. В день исчезновения парень был на работе.

«Куда мы только не ходили, были у разных гадалок. Большинство говорили, что он жив, ждите, вернется. Лишь двое сказали, что его уже нет в живых», — рассказал Александр Кленко.

Останки Данила были обнаружены в районе дач. Место, где они были спрятаны, показал подозреваемый. По данным портала, Данила он убил, а тело расчленил.

Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Данилу Кленко.

«Он был позитивный, всегда радовался жизни, много было у него друзей. То, что сейчас переживает наша семья, не передать», — поделился спортсмен.

В пресс-службе ДВД Костанайской области информацию об идентификации личности пропавшего без вести Данила Кленко подтвердили. Остальная информация пока не разглашается в интересах следствия.

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