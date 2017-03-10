30-летний житель Калининграда обвиняется в совершении 20 краж

По версии органов следствия, злоумышленник преимущественно в ночное время через открытые на окна, незапертые входные двери, а также путем взлома стеклопакетов с помощью отвертки незаконно проникал в жилые дома, откуда крал деньги, сумки, ювелирные изделия, а всего на общую сумму около 830 тыс рублей. Кроме того, обвиняемый обокрал и гостившую у него знакомую, похитив ювелирные изделия на сумму более 13,5 тыс рублей.

Установлено, что злоумышленник ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и групповое изнасилование. В общей сложности, в местах лишения свободы обвиняемый провел почти 10 лет. По месту отбывания наказания характеризовался отрицательно, а также страдает наркотической зависимостью. В связи с указанными обстоятельствами в ходе предварительного расследования злоумышленник был заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.