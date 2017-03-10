Очевидцы: на ул. Гагарина в Калининграде загорелось авто
Вечером в четверг на ул. Гагарина 2а в Калининграде произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщают очевидцы из сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».
Вечером в четверг на ул. Гагарина 2а в Калининграде произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщают очевидцы из сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».
На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции.
О пострадавших не сообщается. Возгорание было ликвидировано.