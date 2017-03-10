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09:54 (мск), источник: Новый Калининград

Очевидцы: на ул. Гагарина в Калининграде загорелось авто

Вечером в четверг на ул. Гагарина 2а в Калининграде произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщают очевидцы из сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции.

О пострадавших не сообщается. Возгорание было ликвидировано.

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