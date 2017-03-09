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9 марта, источник: ТАСС

Вооруженный топором мужчина ранил несколько человек на вокзале Дюссельдорфа

БЕРЛИН, 9 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Вооруженный топором мужчина совершил нападение в здании центрального вокзала немецкого Дюссельдорфа, ранены несколько человек.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

Подробных данных о нападавшем нет. Число пострадавших не называется.

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