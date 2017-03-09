Вооруженный топором мужчина ранил несколько человек на вокзале Дюссельдорфа
БЕРЛИН, 9 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Вооруженный топором мужчина совершил нападение в здании центрального вокзала немецкого Дюссельдорфа, ранены несколько человек.
БЕРЛИН, 9 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Вооруженный топором мужчина совершил нападение в здании центрального вокзала немецкого Дюссельдорфа, ранены несколько человек.
Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.
Подробных данных о нападавшем нет. Число пострадавших не называется.