СМИ: в Дюссельдорфе после нападения на вокзале ранены пять человек
БЕРЛИН, 10 мар — РИА Новости. Пять человек ранены, двое задержаны после нападения на вокзале в Дюссельдорфе, сообщает Bild.
БЕРЛИН, 10 мар — РИА Новости. Пять человек ранены, двое задержаны после нападения на вокзале в Дюссельдорфе, сообщает Bild.
По информации очевидцев, неизвестный мужчина на вокзале набросился на людей с топором. Его мотивы и личность неизвестны.
В настоящее время движение поездов приостановлено, на месте работают сотрудники полиции и врачи. Другие подробности не сообщаются.