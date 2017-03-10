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01:03 (мск), источник: РИА Новости

Суд рассмотрит уголовное дело о «липовом» больничном Багдасарян

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мировой суд № 77 московского района Сокол в пятницу рассмотрит уголовное дело против стритрейсерши Мары Багдасарян, возбужденное в связи с возможным использованием поддельного больничного, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

Источник: РИА Новости

«Судебное заседание назначено на 11.00», — сказал пресс-секретарь.

По данным прокуратуры, Багдасарян, которой суд назначил обязательные работы за многочисленные нарушения ПДД, предоставила «липовый» больничный, чтобы избежать наказания.

Соответствующая статья УК РФ предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или исправительные работы на срок до двух лет.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про «лихачей на Gelandewagen», после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.

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