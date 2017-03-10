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03:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Спасать рыбаков в Приморье будут круглосуточно

С 15 марта сотрудники МЧС и Приморской поисково-спасательной службы начнут дежурить на водных акваториях в круглосуточном режиме, сообщает ИА «Дейта».

«Уже сейчас под воздействием тепла лёд становится хрупким. Буквально через несколько дней риск провалится в воду возрастёт в несколько раз», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

В связи с этим принято решение с 15 марта ввести круглосуточное дежурство на водных акваториях края. Сейчас в Приморье работают семь судов на воздушной подушке, готовых оказать помощь на воде.

«Они базируются в районе станций “Санаторная”, “Вторая Речка”, полуострова Эгершельд, острова Русский», — рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий.

Кроме того, сейчас сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной службы регулярно проводят тренировки по спасению людей, провалившихся под лёд, отрабатывают взаимодействие с другими оперативными службами.

«Проводится разъяснительная работа с любителями подлёдного лова», — сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края.

Несмотря на готовность спасательных служб к оказанию помощи на воде, специалисты призывают приморцев не подвергать свою жизнь опасности и воздержаться от выхода на лёд.

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