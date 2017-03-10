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03:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Помощнику участкового, который пытал людей электрошокером, дали условный срок в Хабаровском крае

Бывший полицейский кулаками и током пытался заставить задержанных подписать протокол.

Экс-помощник участкового в районе имени Лазо Хабаровского края попал под суд за превышение должностных полномочий и получил условный срок, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Полицейский избил двоих жителей Хора и применил к ним электрошокер.

Перед судом бывший сотрудник полиции предстал по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем нарушение прав граждан, с применением насилия и спецсредств. Как было установлено в суде и в ходе расследования уголовного дела, в декабре 2015 года в поселке Хор помощник участкового проверял сообщение об угрозе убийством. Под подозрение попали двое местных жителей.

«Находясь в служебном автомобиле, подсудимый нанес одному потерпевшему удар кулаком в область лица. После этого, прибыв в служебное помещение, он ударил другого потерпевшего кулаком в голову, а затем применил к нему электрошоковое устройство, нанеся три разряда током по туловищу, рукам и ногам, причинив потерпевшему физическую боль и различные повреждения. Затем помощник участкового составил протокол об административном правонарушении и потребовал от потерпевшего подписать, на что последний ответил отказом ввиду плохого самочувствия, вызванного полученными ударами. Подсудимый вновь применил к нему электрошоковое устройство, нанеся удар разрядом тока по туловищу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Когда один из задержанных вышел из кабинета, ему стало плохо, из-за чего он облокотился на стену. Помощник участкового последовал за ним и вновь ударил мужчину электрошокером — на этот раз по ногам.

По результатам рассмотрения дела суд приговорил бывшего сотрудника полиции к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также осужденный на два года лишен права занимать должности в правоохранительных органах.

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