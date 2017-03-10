Норковую шубу стоимостью 120 тысяч рублей украл житель Хабаровского края

Мужчины выпивали. Когда хозяин квартиры уснул, фигурант украл норковую шубу и скрылся. Ущерб составил 120 тысяч рублей. Похищенное изделие мужчина продал в районе Центрального рынка.

Ранее злоумышленник уже был судим за кражу и угрозу убийством. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.