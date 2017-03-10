В Швейцарии не менее двух человек стали жертвами стрельбы в кафе

Инцидент произошел около 20:15 по местному времени (22:15 мск). Двое мужчин вошли в кафе и открыли огонь по посетителям. Двое из них погибли на месте, еще один госпитализирован с тяжелыми ранениями. Преступникам удалось скрыться.

Полиция разыскивает злоумышленников. Участок улицы Эрленштрассе в центре города остается закрыт с целью проведения следственных мероприятий.