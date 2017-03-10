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03:02 (мск), источник: ТАСС

В Швейцарии не менее двух человек стали жертвами стрельбы в кафе

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в кафе в центре Базеля в Швейцарии. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел около 20:15 по местному времени (22:15 мск). Двое мужчин вошли в кафе и открыли огонь по посетителям. Двое из них погибли на месте, еще один госпитализирован с тяжелыми ранениями. Преступникам удалось скрыться.

Полиция разыскивает злоумышленников. Участок улицы Эрленштрассе в центре города остается закрыт с целью проведения следственных мероприятий.

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