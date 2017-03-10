В Приморье произошло разбойное нападение на почтальона

В декабре прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о преступлении, совершенном в отношении работника Артемовского почтампта в подъезде дома по улице Михайловская. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что почтальон разносила пенсии. На лестничной площадке на нее напал неизвестный мужчина и, угрожая ножом, похитил сумку, в которой находились документы и денежные средства. Злоумышленник также похитил мобильный телефон заявительницы.

Женщина помогла полицейским составить фоторобот налетчика. Ориентировка на подозреваемого была направлена всем наружным нарядам полиции.

Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы дорожно-патрульной службы задержали подозреваемого в одном из городских кафе. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Похищенные деньги и мобильный телефон изъяты в ходе личного досмотра подозреваемого.

29-летний местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Из мест лишения свободы освободился в июне 2016 года.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с применением оружия).

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия доказана причастность жителя Артема к совершению разбойного нападения. Также установлено, что в августе 2016 года он совершил три имущественных преступления.

Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. За совершение разбойного нападения фигуранту уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.