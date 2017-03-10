Столкновение легковушки с вездеходом произошло на «дороге смерти» под Хабаровском

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Крупное ДТП, чуть не унесшее жизнь одного из его участников, произошло на печально известной трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Несмотря на сильнейшие повреждения автомобиля, сам же виновник аварии отделался множественными переломами костей, сообщил корр. ИА AmurMedia старший государственный инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю капитан полиции Вячеслав Бондарев. Печально известная трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, прозванная в народе «дорогой смерти», чуть не унесла жизнь еще одного автолюбителя. Крупная авария с участием легковушки и вездехода произошла ночью 9 марта, в 35 километрах от краевой столицы.

Как отметил Вячеслав Бондарев, причиной аварии стал человеческий фактор. Водитель легковушки попросту не справился с управлением и врезался в стоявший неподалеку вездеход.

— ДТП произошло в 2.30 ночи. Водитель, управляя автомобилем Toyota Sprinter на 35 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «МАКАР». В результате ДТП пострадал владелец Toyota Sprinter. Он получил тяжелые травмы, включая ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом костей таза. После происшествия пострадавший был тут же госпитализирован, — сообщил Вячеслав Бондарев.