Подросток обманул хабаровчанина и присвоил его машину
В Хабаровске местный житель решил продать машину стоимостью 100 тысяч рублей.
В Хабаровске местный житель решил продать машину стоимостью 100 тысяч рублей.
По документам она числилась как запчасти, потерпевший не мог поставить ее на регистрацию. Это обстоятельство повлияло на цену иномарки.
Мужчина разместил объявление на одном из популярных сайтов. Ему позвонил 16-летний хабаровчанин. В дальнейшем фигурант встретился с потерпевшим и сказал ему, что собирается купить машину. Молодой человек пообещал перевести деньги на банковскую карту заявителя. Получив СМС о перечислении средств, потерпевший передал ключи фигуранту. Позже выяснилось, что деньги за иномарку не поступили.
Похищенную таким образом машину злоумышленник продал неизвестным. Сейчас иномарку разыскивают, также полицейские выясняют, как фигуранту удалось отправить СМС о поступлении средств на счет. Подросток находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на