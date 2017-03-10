Подросток обманул хабаровчанина и присвоил его машину

По документам она числилась как запчасти, потерпевший не мог поставить ее на регистрацию. Это обстоятельство повлияло на цену иномарки.

Мужчина разместил объявление на одном из популярных сайтов. Ему позвонил 16-летний хабаровчанин. В дальнейшем фигурант встретился с потерпевшим и сказал ему, что собирается купить машину. Молодой человек пообещал перевести деньги на банковскую карту заявителя. Получив СМС о перечислении средств, потерпевший передал ключи фигуранту. Позже выяснилось, что деньги за иномарку не поступили.