Печерский суд повторно взял под стражу экс-«беркутовца» Гончаренко

Печерский суд изменил меру пресечения экс-«беркутовцу» Виталию Гончаренко с домашнего ареста на содержание под стражей на срок 60 суток. Его подозревают в убийстве трех человек 18 февраля 2014 года.

Об этом сообщило «Громадське», со ссылкой на адвоката потерпевших Евгению Закревскую.

«Следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Требования прокуратуры были удовлетворены и судьей было принято решение, которое отвечает требованиям закона. Наши требования были удовлетворены», — цитирует «Громадське» одного из прокуроров Александра Супрунова.

Другой прокурор, Александр Ковальчук заявил, что после истечения 60 дней содержания под стражей Гончаренко, «обвинительный акт, после ознакомления всех участников с материалами, будет направлен в суд для рассмотрения по сути».