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07:20 (мск), источник: 112.ua

Печерский суд повторно взял под стражу экс-«беркутовца» Гончаренко

Суд изменил подозреваемому в расстрелах людей на Евромайдане меру пресечения с домашнего ареста на 60 суток в СИЗО.

Источник: 112.ua

Печерский суд изменил меру пресечения экс-«беркутовцу» Виталию Гончаренко с домашнего ареста на содержание под стражей на срок 60 суток. Его подозревают в убийстве трех человек 18 февраля 2014 года.

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Об этом сообщило «Громадське», со ссылкой на адвоката потерпевших Евгению Закревскую.

«Следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Требования прокуратуры были удовлетворены и судьей было принято решение, которое отвечает требованиям закона. Наши требования были удовлетворены», — цитирует «Громадське» одного из прокуроров Александра Супрунова.

Другой прокурор, Александр Ковальчук заявил, что после истечения 60 дней содержания под стражей Гончаренко, «обвинительный акт, после ознакомления всех участников с материалами, будет направлен в суд для рассмотрения по сути».

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