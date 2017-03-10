Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
Эксперты назвали самые дешевые съемные квартиры в Сочи
В России введут новые нормы труда для женщин
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
12Наступление на Мосул
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
05:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Приговор «черным риелторам» и убийцам оглашают во Владивостоке

В Приморском суде оглашают приговор по делу группы «черных риелторов», сообщили ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

В феврале коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу о мошенничествах и убийствах, связанных с незаконным завладением квартирами. Всего на скамье подсудимых находится семеро местных жителей.

Присяжные признали доказанным причастность трех подсудимых к убийству двоих человек, каждый из которых являлся собственником жилья в Находке. Остальные подсудимые являлись соучастниками мошеннического переоформления права собственности на квартиры. Преступления совершены с 2006 по 2012 год в Находке и Владивостоке.

По вердикту, объектами преступного посягательства стали четыре квартиры. Жертвами злоумышленников становились наименее защищенные граждане: пожилые приморцы, а также лица, злоупотребляющие спиртным. Организатором группы являлась жительница Находки, занимавшаяся риэлторскими услугами. При ее участии и под ее руководством совершены убийства и мошенничества.

Деятельность преступной группы была пресечена в июне 2012 года, когда ее сообщницы были застигнуты на месте убийства в одной из квартир Находки.

Так, в соответствии с планом, две участницы группы, представившись медработниками, проникли в двухкомнатную квартиру пенсионерки. Под видом вакцинации они ввели ей внутривенно уксусную кислоту, после чего хозяйка квартиры умерла. Неожиданно пришедший в квартиру сын убитой и его знакомый застали женщин на месте преступления. Уголовное дело в отношении одной из лжемедработницы выделено в отдельное производство по досудебному соглашению.

Еще одно убийство совершено осенью 2007 года в Находке. Жертвой злоумышленников стал одинокий мужчина, не имевший родственников, злоупотреблявший алкоголем. По указанию руководителя преступной группы ее супруг (сейчас объявленный в розыск) и их знакомый убили хозяина однокомнатной квартиры, задушив его. После убийства злоумышленники оформили по паспорту потерпевшего на подставное лицо — отца одного из подсудимых (внешне похожего на убитого), необходимые документы и завладели квартирой. Позднее указанное жилье, стоимость которого оценивалась тогда в 1,4 млн рублей, они продали.

Кроме этого, присяжные признали доказанными еще два мошеннических эпизода, связанных с незаконным приобретением в 2006 году права на однокомнатную квартиру в Находке и в 2012 году — на гостинку во Владивостоке.

В случае с квартирой в Находке в документы, необходимые для оформления права собственности, были незаконно внесены заведомо ложные сведения местным нотариусом (являющейся фигуранткой по настоящему делу), которая впоследствии заверила внесенные изменения в официальные документы.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом после вынесения обвинительного вердикта разбирательство дела заканчивается вынесением председательствующим судьей обвинительного приговора с назначением подсудимым наказания. Приморский краевой суд приступил к оглашению итогового решения последствий обсуждений вердикта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Во Владивостоке строят уникальный учебный комплекс выживания
В Кремниевой долине не станут сотрудничать с Ассанжем
Москва передала в Международный суд ООН досье по иску Украины
«Ростов» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» в ЛЕ
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
Офис по этике недоволен тем, что советника Трампа не наказали
WADA запустило программу поддержки информаторов
Цукерберг и его жена ожидают появления на свет второй дочери
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь