Приговор «черным риелторам» и убийцам оглашают во Владивостоке

В феврале коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу о мошенничествах и убийствах, связанных с незаконным завладением квартирами. Всего на скамье подсудимых находится семеро местных жителей.

Присяжные признали доказанным причастность трех подсудимых к убийству двоих человек, каждый из которых являлся собственником жилья в Находке. Остальные подсудимые являлись соучастниками мошеннического переоформления права собственности на квартиры. Преступления совершены с 2006 по 2012 год в Находке и Владивостоке.

По вердикту, объектами преступного посягательства стали четыре квартиры. Жертвами злоумышленников становились наименее защищенные граждане: пожилые приморцы, а также лица, злоупотребляющие спиртным. Организатором группы являлась жительница Находки, занимавшаяся риэлторскими услугами. При ее участии и под ее руководством совершены убийства и мошенничества.

Деятельность преступной группы была пресечена в июне 2012 года, когда ее сообщницы были застигнуты на месте убийства в одной из квартир Находки.

Так, в соответствии с планом, две участницы группы, представившись медработниками, проникли в двухкомнатную квартиру пенсионерки. Под видом вакцинации они ввели ей внутривенно уксусную кислоту, после чего хозяйка квартиры умерла. Неожиданно пришедший в квартиру сын убитой и его знакомый застали женщин на месте преступления. Уголовное дело в отношении одной из лжемедработницы выделено в отдельное производство по досудебному соглашению.

Еще одно убийство совершено осенью 2007 года в Находке. Жертвой злоумышленников стал одинокий мужчина, не имевший родственников, злоупотреблявший алкоголем. По указанию руководителя преступной группы ее супруг (сейчас объявленный в розыск) и их знакомый убили хозяина однокомнатной квартиры, задушив его. После убийства злоумышленники оформили по паспорту потерпевшего на подставное лицо — отца одного из подсудимых (внешне похожего на убитого), необходимые документы и завладели квартирой. Позднее указанное жилье, стоимость которого оценивалась тогда в 1,4 млн рублей, они продали.

Кроме этого, присяжные признали доказанными еще два мошеннических эпизода, связанных с незаконным приобретением в 2006 году права на однокомнатную квартиру в Находке и в 2012 году — на гостинку во Владивостоке.

В случае с квартирой в Находке в документы, необходимые для оформления права собственности, были незаконно внесены заведомо ложные сведения местным нотариусом (являющейся фигуранткой по настоящему делу), которая впоследствии заверила внесенные изменения в официальные документы.