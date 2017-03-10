Красноярец попал под суд за распространение экстремистского видео

Как сообщили в Красноярской краевой прокуратуре, 26 летний житель Красноярска разместил для общего пользования у себя на странице «Вконтакте» аудиофайл, который решением гарнизонного военного суда признан экстремистским и включен в федеральный список экстремистских материалов.

А согласно правилам социальной сети, пользователь несет полную ответственность за свои действия, связанные с созданием и администрированием сообществ.

Молодой человек признал свою вину. Ему вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначен штраф в размере 2000 рублей. Решение суда может быть обжаловано.