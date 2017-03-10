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05:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Домашних собак похищают в Хабаровске и требуют за животных кругленькую сумму

Добычей злоумышленников становятся, как правило, породистые и дорогостоящие псы.

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Случаи похищений домашних собак сегодня в Хабаровске уже далеко не редкость. Можно даже сказать, что злоумышленники в этой сфере наладили настоящий бизнес: преступники крадут породистое животное, а затем требуют у хозяев за его возврат немалую сумму. Ситуация осложняется еще и тем, что обращаться в полицию в таких случаях люди зачастую просто бояться, сообщила корр. ИА AmurMedia председатель общественной организации «Зоозащиты-ДВ» Наталья Коваленко.

Накануне в хабаровские соцсети просочилась информация о том, что в краевой столице неизвестные массово крадут домашних животных. Как выяснилось, слухи в этом случае возникли далеко не на пустом месте: этой проблеме уже не один год.

— Да, случаи похищений собак в нашем городе имеют место быть. Правда, криминальный характер они носят не всегда. Допустим, недавно забрали домашних питомцев из Маяка. Этих собак хозяева отпускали погулять, животные попрошайничали у местной шашлычной, пока их не увезли в Хабаровск. Но в этом случае четвероногих забрали порядочные люди, которые хотели пристроить животных. То есть, они просто не знали, есть ли у собак хозяева или нет. Но собак в городе похищают также и целенаправленно. Добычей преступников становятся, как правило, становятся породистые животные. У нас в городе есть целая группировка, которая этим занимается. Злоумышленники воруют дорогостоящих собак, а затем требуют за них выкуп. Подобное продолжается не первый год, — рассказала Наталья Коваленко.

Председатель общественной организации «Зоозащиты-ДВ» отметила, что животных обычно похищают у магазинов, либо чем-либо подманивают на улице. Были даже случаи, когда злоумышленники открывали ворота частных домов и просто забирали питомцев прямо со двора.

— Года два-три назад таким образом украли афганскую борзую. Это довольно дорогая собака. Следует отметить, что в основном те, кто ворует животных — это жители близлежащего зарубежья, а те, кто наладил этот «бизнес», русские. Мы обращались в полицию, а также к своим знакомым в органах, спрашивали, что делать. Нам сказали, что очень сложно в этих случаях что-либо доказать. Тем более, зачастую пострадавшие хозяева собак не заявляют в полицию, потому что злоумышленники угрожают людям расправой над животным. Поэтому люди молчат. К нам по этому поводу обращались в организацию. Вообще по-хорошему, конечно, нужно пойти в полицию и написать заявление. Но, боясь за своих питомцев, люди, бывало, платили за возврат собаки и по 50, и по 100 тысяч рублей, — отметила Наталья Коваленко.

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