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05:35 (мск), источник: Newslab.ru

Терроризировавшая Зеленогорск банда воров и мошенников пойдет под суд

На счету 11 человек, в том числе 4 подростков, 17 краж и мошенничеств.

В Зеленогорске будут судить банду воров и мошенников, сообщили 9 марта в пресс-службе ОМВД России по ЗАТО Зеленогорск.

Под суд в ближайшее время пойдет преступная группа, на счету которой 17 краж и мошенничеств. В ноябре прошлого года к сотрудникам правоохранительных органов обратились сразу несколько жителей Зеленогорска с сообщениями об украденных аккумуляторах их машин, электротехники и бытовой техники из гаражей и квартир.

«Общая сумма ущерба превысила 170 000 рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 11 подозреваемых, 4 из которых несовершеннолетние», — пояснили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении группы лиц по ч. 2 и 3 ст. 158 «Кража» и ч. 2 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Кроме этого, двум организаторам грозит наказание по ч. 1 ст. 150 за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления.

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