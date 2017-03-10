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07:17 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Оздоровительный комплекс горел в Киеве: есть пострадавший

В столице горел оздоровительный комплекс на Троещине.

Источник: Telegraf.com.ua

В Киеве на Троещине произошел пожар на территории оздоровительного комплекса, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

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«На первый взгляд достаточно масштабный пожар. Сейчас мы находимся на самом месте происшествия, находимся в оздоровительного комплекса, где произошел пожар. Он расположен на левом берегу Днепра неподалеку от озера Радужного. Прямо сейчас на месте продолжают работать спасатели. По их словам, пожар уже локализован. Кроме того, по предварительной информации, есть сведения об одном пострадавшем мужчине, который на тот момент находился на месте пожара. Сейчас его забрали медики, он находится в больнице. Известно, что мужчина отравился угарным газом», — говорится в сообщении.

Как сообщила в эфире «112 Украина» спикер ГСЧС Светлана Водолага, сейчас спасатели разбирают обгоревшие конструкции.

«Пожар был локализован на площади 170 кв. м. В 23:40 ликвидирован. Сейчас идет проливка и разбор обгоревших конструкций, чтобы избежать дальнейшего обрушения. На месте работает 11 единиц основной и специальной техники и около 40 человек личного состава», — сказала она.

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