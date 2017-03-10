В Иркутске ищут лжецелительницу, похитившую золото у двух девушек
В Иркутске полицейские разыскивают женщину, которая, якобы снимая порчу, похитила золотые украшения у двух жительниц города в возрасте 23 и 28 лет.
В Иркутске полицейские разыскивают женщину, которая, якобы снимая порчу, похитила золотые украшения у двух жительниц города в возрасте 23 и 28 лет.
Как сообщает 10 марта 2017 года
Граждан, ставших жертвами подозреваемой или имеющих информацию о месте её нахождения, полиция просит обращаться по телефонам полиции:
В полицию Иркутска 7 марта обратилась местная жительница и сообщила, что у неё похитили золотые изделия. Девушка рассказала, что на ул. Советской к ней подошла неизвестная женщина, которая предложила снять порчу. После непродолжительного разговора потерпевшая передала злоумышленнице свое имущество на сумму более 35 тыс. рублей.
Второе преступление аналогичного характера произошло 9 марта. Около 20:00 возле одного из домов по ул. 30-й Дивизии к местной жительнице подошла цыганка. Предполагаемая преступница завела разговор с девушкой и, злоупотребляя доверием, похитила её имущество и скрылась.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Полиция Иркутска просит граждан избегать общения с людьми, которые предлагают услуги экстрасенса или целителя.