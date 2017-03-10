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06:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске ищут лжецелительницу, похитившую золото у двух девушек

В Иркутске полицейские разыскивают женщину, которая, якобы снимая порчу, похитила золотые украшения у двух жительниц города в возрасте 23 и 28 лет.

Как сообщает 10 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, по подозрению в совершении мошенничеств разыскивается Мария Хмелева. На вид ей 30 лет, у нее смуглое лицо, рост около 165 см, на верхней челюсти есть золотой зуб. Разыскиваемая может быть одета в черную куртку, синюю юбку, ботинки на каблуке.

Граждан, ставших жертвами подозреваемой или имеющих информацию о месте её нахождения, полиция просит обращаться по телефонам полиции: 8 (3952) 21−68−05; 8 (3952) 35−01−01, либо по телефону 02 (112 — с мобильного).

В полицию Иркутска 7 марта обратилась местная жительница и сообщила, что у неё похитили золотые изделия. Девушка рассказала, что на ул. Советской к ней подошла неизвестная женщина, которая предложила снять порчу. После непродолжительного разговора потерпевшая передала злоумышленнице свое имущество на сумму более 35 тыс. рублей.

Второе преступление аналогичного характера произошло 9 марта. Около 20:00 возле одного из домов по ул. 30-й Дивизии к местной жительнице подошла цыганка. Предполагаемая преступница завела разговор с девушкой и, злоупотребляя доверием, похитила её имущество и скрылась.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция Иркутска просит граждан избегать общения с людьми, которые предлагают услуги экстрасенса или целителя.

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