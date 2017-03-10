Лидеру ОПГ в Хабаровске вынесли приговор за серию разбойных нападений на горожан

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

В Хабаровске вынесен приговор лидеру организованной группы, которая совершила серию разбойных нападений на жителей города. Сотрудниками правоохранительных органов доказана причастность подсудимого к десяти фактам нападений с общим ущербом порядка 1,3 миллиона рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что 46-летний обвиняемый в начале 2014 года принял решение о создании группы, которая занималась открытыми хищениями ценного имущества у хабаровчан. К реализации задуманного он привлек своего ровесника, с которым был в приятельских отношениях. При этом подсудимый не только взял на себя организаторские функции, но и активно участвовал в нападениях.

Роли между членами группы были четко распределены. Злоумышленники на машине подельника обвиняемого в вечернее время ездили по городу и высматривали автолюбителей на дорогих иномарках, либо солидно одетых прохожих. Злоумышленники следили за будущей жертвой. Нападения происходили либо на лестничной клетке первого этажа, либо в лифте.

Действовал организатор группы предельно жестко. Кулаками наносил жертвам удары по голове до тех пор, пока они не теряли сознание. После похищал ценное имущество: сумки, кошельки, сотовые телефоны, ювелирные украшения. Его сообщник в это время следил за окружающей обстановкой на улице.

Так, возле одного из ресторанов злоумышленники заметили на выходе солидно одетого мужчину, который садился в автомобиль. Подсудимый и его сообщник проследили за ним, и в подъезде дома по улице Большой организатор напал на потерпевшего. После удара в голову хабаровчанин потерял сознание. Когда он очнулся, то не обнаружил при себе крупной суммы денег, ювелирных украшений и дорогостоящего сотового телефона. Финансовые потери заявитель оценил в сумму 808 тысяч рублей. Позднее сотрудники полиции выяснили, что смартфон стоимостью 400 тысяч рублей злоумышленники выбросили в секторе частной застройки в Железнодорожном районе. Гаджет был найден и возвращен владельцу.

Нападали сообщники и не только на мужчин, но и на женщин. В подъезде дома по улице Яшина подсудимый не менее восьми раз ударил потерпевшую по голове, прежде чем та потеряла сознание. Добычей подельников стала сумочка, в которой находились личные вещи, документы и сотовый телефон стоимостью порядка 30 тысяч рублей.

Впоследствии большинство жертв лечились в стационаре. Им пришлось проходить длительные курсы реабилитации.

Задержание налетчиков стало итогом спланированной операции, реализованной сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю и городу Хабаровску. Оба злоумышленника ранее к уголовной ответственности не привлекались. Установлено, что организатор группы по мету проживания занимался силовыми единоборствами и бодибилдингом.

В ходе предварительного расследования были проведены очные ставки и процедуры опознания, назначены судебно-медицинские экспертизы. В качестве обеспечительной меры был наложен арест на автомобиль подсудимого.

Подельник подсудимого свою вину признал в полном объеме и способствовал расследованию. В 2016 году по решению суда ему было назначено наказание в виде восьми лет заключения условно.

Более года в отношении организатора группы шло судебное следствие. Приговором Индустриального суда Хабаровска организатору группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с содержанием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.