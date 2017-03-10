Тело жестоко убитого таксиста нашли около села Новокуровка в Хабаровском крае

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Тело таксиста обнаружили очевидцы в окрестностях села Новокуровка в Хабаровском крае. В настоящее время все подробности произошедшего выясняют сотрудники полиции, сообщил корр. ИА AmurMedia информированный источник.

Тело таксиста недалеко от села Новокуровка в Хабаровском районе очевидцы обнаружили сегодня утром. По предварительной информации, мужчина работал в одной из самых популярных диспетчерских служб заказа такси в краевом центре.

Как сообщил осведомленный источник, двое злоумышленников вызвали потерпевшего на место по телефону. Когда ничего не подозревающий мужчина приехал на вызов, преступники напали на частного извозчика. Примечательно, что подельники на тот момент уже находились под подпиской о невыезде за ограбление другого таксиста.

В настоящее время все подробности происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, это далеко не первое жестокое убийство частного извозчика в Хабаровском крае. Ночью 1 декабря 2016 года двое 17-летних подростков решили убить случайного таксиста и завладеть его машиной и деньгами. Злоумышленники заказали себе машину через диспетчерскую службу. Позднее подельники попросили прибывшего водителя под благовидным предлогом заехать на пустырь. Когда машина приехала на место, то один из подростков стал удерживать водителя, а второй нанес удар ножом в шею. Несмотря на тяжелые ранения, потерпевший смог убежать. Однако позже скончался от большой кровопотери.