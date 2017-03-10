Более 200 тысяч долларов утекли из страны через Приморье
По факту невозврата денег
По факту невозврата денег
Владивосток, 10 марта, PrimaMedia.
Находкинская таможня возбудила уголовное дело по факту невозврата
Установлено, что в 2013 году предприниматель из Владивостока от имени фирмы, открытой в Находке, заключил внешнеторговый контракт с китайской компанией на поставку краски для металла. За предполагаемую поставку в 2014—2015 годах он перевел за границу 511 тысяч долларов. Часть товара в Приморье доставили, однако оставшуюся партию краски на сумму более 217 тысяч долларов в Россию в установленный контрактом срок так и не ввезли.
По закону, деньги должны были вернуться в страну, но предприниматель данную обязанность не выполнил.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.