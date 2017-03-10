Более 200 тысяч долларов утекли из страны через Приморье

Владивосток, 10 марта, PrimaMedia.

Находкинская таможня возбудила уголовное дело по факту невозврата из-за границы 217 тысяч долларов США, сообщает ИА PrimaMedia.

Установлено, что в 2013 году предприниматель из Владивостока от имени фирмы, открытой в Находке, заключил внешнеторговый контракт с китайской компанией на поставку краски для металла. За предполагаемую поставку в 2014—2015 годах он перевел за границу 511 тысяч долларов. Часть товара в Приморье доставили, однако оставшуюся партию краски на сумму более 217 тысяч долларов в Россию в установленный контрактом срок так и не ввезли.

По закону, деньги должны были вернуться в страну, но предприниматель данную обязанность не выполнил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.